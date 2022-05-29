الانتهاء من امتحان المقابلة الشخصية للمتقدمين للدورة التدريبية للغة الإيطالية

أعلن مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم الانتهاء من امتحان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدورة التدريبية للغة الإيطالية، التي تُشرف عليها جامعة siena الإيطالية، بعد أن تم إجراء آخر امتحان السبت بمقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بحضور الوزير موسى المقريف.

وأوضح المكتب أنه يتم اختيار 30 متدرباً للدورة التي ستقام خلال شهر يونيو المقبل، حيث ستكون المرحلة الأولى عن طريق التعليم عن بُعد لمدة شهر، ينتقل بعدها المتدربون لإيطاليا لمواصلة الدراسة بقاعات الجامعة لمدة شهرين، قبل العودة لليبيا وحضور الشهرين الأخيرين من التدريب عن بُعد، مضيفاً أن امتحاني المقابلة الآخرين أجريا خلال الأسبوع الماضي في مدينتي بنغازي وسبها.

جدير بالذكر أن 56 طالباً وطالبة ليبية قد تلقوا خلال العام الماضي تدريباً في تدريس اللغة الإيطالية، بجامعة Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.

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