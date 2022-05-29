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الانتهاء من امتحان المقابلة الشخصية للمتقدمين للدورة التدريبية للغة الإيطالية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم الانتهاء من امتحان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدورة التدريبية للغة الإيطالية، التي تُشرف عليها جامعة siena الإيطالية، بعد أن تم إجراء آخر امتحان السبت بمقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بحضور الوزير موسى المقريف.

وأوضح المكتب أنه يتم اختيار 30 متدرباً للدورة التي ستقام خلال شهر يونيو المقبل، حيث ستكون المرحلة الأولى عن طريق التعليم عن بُعد لمدة شهر، ينتقل بعدها المتدربون لإيطاليا لمواصلة الدراسة بقاعات الجامعة لمدة شهرين، قبل العودة لليبيا وحضور الشهرين الأخيرين من التدريب عن بُعد، مضيفاً أن امتحاني المقابلة الآخرين أجريا خلال الأسبوع الماضي في مدينتي بنغازي وسبها.

جدير بالذكر أن 56 طالباً وطالبة ليبية قد تلقوا خلال العام الماضي تدريباً في تدريس اللغة الإيطالية، بجامعة Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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