النائب العام المصري: مستعدون لنقل الخبرة المصرية للأشقاء الليبيين

اختتمت مساء الأربعاء الماضي الدورة التدريبية المنعقدة «بمعهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة المصرية لوفد من النيابة العامة بدولة ليبيا.

وأشار النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي – خلال لقائه الوفد في ختام الدورة التدريبية – إلى ثمرة لقائه مع النائب العام المستشار الصديق الصور في شهر يوليو من العام الماضي بالقاهرة، والذي اتفقا فيه على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين النيابتين بما يحقق مصالح البلدين.

كما رحب بالأشقاء الحضور مؤكدا تاريخية العلاقة بين البلدين في جميع المجالات وكأنهما دولة واحدة ، وأكد أن هدف هذه الدورة التدريبية المقدمة للأشقاء الليبيين هو نقل خبرة وتجربة النيابة العامة المصرية إليهم خاصة في ظل الظروف التي تحيط بمجتمعاتنا في هذه الآونة، وأنه يلزم لذلك مساندة النيابة العامة للدولتين في إطار ما تتمتع به من استقلال في عملها وقراراتها من غير انعزال عن باقي المؤسسات.

من جانبه ، توجه المستشار علي محمد البكوش، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بالشكر والامتنان للنائب العام المصري ، وأعرب عن بالغ تقديره لما قدمته النيابة العامة المصرية لشقيقتها الليبية، الأمر الذي ترك أثرا إيجابيا ملموسا لديهم يؤكد روابط الأخوة بين البلدين، في إطار تدعيم أواصر التعاون بين النيابتين في سبيل كشف الحقيقة وإقامة العدالة والسلام في البلاد، وأهدى للنائب العام المصري درعاً تذكارياً باسم النائب العام المستشار الصديق الصور ، كما توجه الملحق القانوني بالسفارة بالشكر والتقدير لمعالي النائب العام المصري على كرم ضيافة النيابة العامة المصرية، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وأهدى لسيادته درعاً تذكارا نيابة عن السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة .

من جهته أهدى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة ” درع شكر وتقدير ” للسفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة لجهود السفارة المبذولة في تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة في كلا البلدين الشقيقين ، تسلم الدرع المستشار محمد حمودة الملحق القضائي نيابة عن سعادة السفير ، وذلك في ختام زيارة الوفد الناجحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة .