«المالية» تعلن إجراء جديدا بشأن مرتبات موظفي 4 وزارات

دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العالمي، والتعليم التقني والفني، إلى سرعة تشكيل فريق من المختصين بكل وزارة لإتمام إجراءات المطابقة بشأن تسوية أوضاع مرتبات موظفيها، إعمالًا بأحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014.

وأشار وزير المالية خالد المبروك، في 4 رسائل موجهة إلى الوزراء المختصين، إلى أن ذلك «يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتسوية أوضاع موظفي (الوزارات المعنية) وفقًا لمقتضيات القانون رقم 6 لسنة 2018».

ونوهت الرسالة إلى استعداد وزارة المالية لتنفيذ التعديلات فور الانتهاء من إجراءات المطابقة.

وفي فبراير الماضي، أشار وزير المالية إلى أن لجنة إعداد جدول الرواتب الموحد أعدت ثلاثة مقترحات بجداول تصل قيمة المخصصات للرواتب في أحدها إلى 60 مليار دينار، وأرجع ذلك إلى العدد الضخم للعاملين في الجهاز الحكومي، الذي يبلغ مليونين و300 ألف موظف.