تحذيرات من محاولات اختراق الكونغرس الأمريكي من قبل إخوان ليبيا

حذر موقع منتدى الشرق الأوسط “ميدل إيست فورم” الأمريكي من محاولة تنظيم الإخوان المسلمين فرع ليبيا، من اختراق الكونغرس الأمريكي، منبهاً بشكل خاص من المرشح معاذ هريزي البالغ من العمر 27 عاماً، والممول من قبل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

ووفقاً لبيانات الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، فإن الهريزي وهو مرشح ولاية كناتيكت يتم تمويل حملته من قبل مجموعة من رجال جماعة الإخوان والإرهابيين المتهمين وممولي الإرهاب، وكبار المسؤولين المرتبطين بحركة الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث أشار الموقع إلى أن الهريزي يترشح متخفياً وراء أجندة تقدمية إصلاحية من أجل بسط نفوذ الإخوان في الكونغرس.

ويضيف الموقع أن الهريزي يحظى بدعم كامل من التحالف الليبي الأمريكي، وهو مجموعة مناصرة سياسية يقودها منظّرون مرتبطون بالإخوان المسلمين ويعارضون كافة سبل المصالحة والتوافق وإحلال السلام في ليبيا.

ويكشف الموقع أن أبرز المتبرعين لحملة الهريزي، هم عصام عميش الذي تبرع بـ5 آلف دولار والمدير التنفيذي لمجموعة منجي الذوادي التي قدّم 800 دولار.

ووفقاً للموقع فقد قدّم عدد من كبار الشخصيات العامة السياسية تبرعات للهريزي، من أجل دعم حملته الانتخابية في محاولته لإزاحة عضو الكونغرس جون لارسون، حيث حصل على ما يقرب من 500 ألف دولار منذ إطلاق حملته من أجل المنطقة الأولى في كناتيكت.

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