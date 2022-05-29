وحدات من اللواء طارق بن زياد تصل القطرون لملاحقة فلول داعش

العنوان – القطرون

وصلت وحدات عسكرية تابعة للواء طارق بن زياد المُعزّز إلى جنوب ليبيا وتحديداً منطقة القطرون وذلك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات بتنظيم الدولة الإرهابية داعش.

وتقوم مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة بعمليات تمشيط واسعة لكامل منطقة القطرون، وتغطية وحدات المُشاة التي دخلت إلى منطقة القطرون.

وباشرت الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد عملياتها العسكرية داخل منطقة القطرون جنوب ليبيا وتقوم بمطاردة فلول تنظيم الدولة الإرهابية “داعش”.

وبدأت الوحدات العسكرية في تأمين منطقة القطرون من خلال انتشارها وتمركزها في مداخل ومخارج المنطقة.

وتتواصل العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة ضد عناصر وقيادات تنظيم الدولة الإرهابية والتي اتخذت من منطقة القطرون جنوب ليبيا موقعاً لها .