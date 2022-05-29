مدير معبر رأس اجدير: إجراءات ضبطية لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين

ليبيا – قال مدير معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس العميد سالم العكعاك إنه تم اتخاذ إجراءات ضبطية بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين اصطحاب غالونات البنزين داخل المركبات الآلية.

العكعاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين.

وأشار العكعاك إلى أن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار، مشيرًا إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.

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