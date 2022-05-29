مالية الوحدة توجه بتسوية مرتبات قطاعات التعليم التقني والصحة والداخلية

وجه وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالي والتقني، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية مرتبات القطاعات المذكورة.

ودعا المبروك وزير الداخلية، لتشكيل فريق من المختصين بالوزارة للتواصل مع إدارة الميزانية، لسرعة إتمام إجراءات المطابقة لتنفيذ القانون رقم 8 لعام 2014، القاضي بزيادة مرتبات القطاع.

كما وجه المبروك كتابًا لوزير التعليم التقني والفني، بتشكيل فريق من المختصين بالجامعات الليبية، للتواصل مع إدارة الميزانية لسرعة إتمام إجراءات المطابقة، والمباشرة في تسوية مرتبات موظفي قطاع التعليم التقني والفني والبحث العلمي.

وشملت القرارات تسوية أوضاع العاملين بقطاع الصحة، إذ وجه المبروك تعليماته لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المُكلف بضرورة تشكيل فريق من المختصين للتواصل مع إدارة الميزانية لتنفيذ قرار التسوية.

وأكد المبروك ضمن كتاباته أن الوزارة على أتم الاستعداد لتنفيذ التعديلات، فور الانتهاء من إجراءات المطابقة.

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