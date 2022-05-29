الشيباني: مجلس الدولة يتحمل وزر التشبث بالسلطة

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن المؤتمر الوطني العام، سن سنة التشبث بالسلطة ورفض التسليم لمن بعده، مشيرا إلى أنه يتحمل وزر كل من سار على هذا النهج إلى حين استعادة الدولة.

وقال الشيباني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لقد سن المؤتمر الوطني العام سنة غير حميدة وهي التشبث بالسلطة وعدم التسليم لمجلس النواب المنتخب من الشعب في العام 2014”.

وأضاف “افتعل الحروب والمناورات لتبرير موقفه والاستمرار في السلطة، مع استثناء مجموعة استقالت احتراما لإرادة الشعب سيذكرهم التاريخ الوطني بكل فخر واعتزار وتقدير”.

وتابع “عمل بهذه السنة بعد ذلك جميع المؤسسات السياسية والتنفيذية جماعات وأفراد، المؤتمر الوطني العام الذي يسمى حاليا مجلس الدولة عليه وزر هذه السنة ووزر من عمل بها إلى حين استعادة الدولة والوصول إلى التداول السلمي للسلطة، أما الدماء والدمار الناجم عن هذا التشبت فلله الحكم من قبل ومن بعد”.