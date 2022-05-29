عقب احتراق قرابة 700 نخلة.. المجلس البلدي زلة: نناشد الجهات المعنية توفير سيارة إطفاء

قال عضو المجلس البلدي زلة مفتاح أبو القاسم، إن الحريق الذي نشب الخميس الماضي في المدينة أتى على قرابة 700 نخلة، وسبقه بيوم واحد حريق في منزل أحد السكان أتى على محتوياته.

أبو القاسم أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن هذا الأمر يحدث صيفًا وشتاء نتيجة الحرارة أو استعمال وسائل التدفئة، والأضرار كبيرة في كل مرة.

وأشار إلى أن البلدية تفتقر إلى سيارة إطفاء منذ ما قبل 2011، وقد باءت مناشداتهم المستمرة لكل الجهات المعنية من وزراء ونواب وهيئات وحكومات متتالية بالفشل.

ونوّه إلى مراسلتهم مؤسسة النفط وجهاز التنمية المستدامة بها، فالبلدية محاطة بكثير من الحقول النفطية وآبار الغاز، ورغم تقديم مؤسسة النفط بعض المساعدات العينية دعمًا لمستشفى البلدية إلا أن البلدية بحاجة ماسة إلى سيارة إطفاء.

وتابع: بعد نداءات متكررة جرى توفير سيارتي إطفاء في مدينة سوكنة التي تبعد 200 كم عن زلة، وقد وصلتا في الحريق السابق بعد أكثر من 10 ساعات من اندلاعه.

ولفت إلى أن السكان يلجؤون لوسائل بدائية في إخماد النيران بقطع الأشجار لمحاولة إيقاف انتشار الحريق، مناشدًا الجهات المعنية توفير سيارة إطفاء في أقرب وقت ممكن.