النايض يناقش مع السفيرة البريطانية النقاط العشر في مبادرة تكتل إحياء ليبيا

التقى المترشّح الرّئاسي عارف النايض، رئيس تكتل ‎إحياء ليبيا، اليوم الأحد، مرئيا، بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وأوضح حساب عارف النايض في تغريدة على تويتر، أن اللقاء تناول مناقشة ” المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة”.

وأوضحت الغريدة أن اللقاء “تناول أيضًا النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًا في ليبيا”.