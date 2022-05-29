ضمنها رزنامة صيفية لبرامج فنية وثقافية.. تعرف على وعود الدبيبة لعميدي طبرق والقبة

العنوان-طرابلس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بعمداء بلديات طبرق والقبة؛ وذلك لمتابعة إجراءات نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء عميدي بلديتي طبرق، فرج ابوالخطابية، والقبة موسى مرعي ابوضاوية، ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، ووزراء الحكم المحلي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخصص اللقاء لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية ، وأبدى عميدي البلدية دعمهم للحكومة في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية، وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات.

وعلى هامش اللقاء حضر وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما ، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والسينما، لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عدد من البرامج الفنية والثقافية.