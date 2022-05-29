الشحومي: على الدبيبة ألا يطلب من الشركات الحكومية تخصيص مبالغ للإنفاق مهما كانت الدواعي

ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن عوائد الشركات الحكومية مثل الاتصالات وشركات الاستثمار الأخرى يفترض أن تصب في الخزانة العامة للدولة كإيرادات ولا يجوز أن يفرض رئيس الحكومة عليها تغطية أي مصروفات لرئاسة مجلس الوزراء.

الشحومي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن على الدبيبة ألا يطلب من هذه الشركات تخصيص مبالغ للإنفاق مهما كانت الدواعي والأسباب، وإلا يعد ذلك خروجًا للشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية، ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم، وفق قوله.

واعتبر أن ما يحدث هو باب واسع للفساد حتى وإن اعتُبر وجود حسن النوايا، مطالبًا ديوان المحاسبة بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، وألا يترك الأمر للعرض في تقريره السنوي القادم بعد وقوع الواقعة لأنه “حينها لم يعد إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية”، وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية