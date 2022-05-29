بلدية بنغازي تتجه لتنفيذ مشروع تغذية الأحياء بالغاز الطبيعي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري مع مدير مكتب التشغيل بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز اعتزام الشركة تنفيذ عدد من المشروعات السريعة التى تغذى عدداً من التجمعات السكنية بالغاز الطبيعى.

ووفقا للمنصة الإعلامية لبلدية بنغازي فقد تدارس المسؤولان إمكانية تنفيذ إمداد التجمع السكنى لمنطقة قاريونس بالغاز الطبيعى “غاز الطهي” فيما أكد بوجواري على دعم ومساندة الشركة واستعداد البلدية لتذليل كافة الصعوبات والمساعدة فى إنهاء المتطلبات والإجراءات القانونية وتخصيص المساحات الأرضية اللازمة للمشروع .

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جملة من المشروعات التي تنتهجها البلدية لتوفير الخدمات للمواطن وخاصة المتعلقة بالنفط ومشتقاته فيما سيركز المشروع على تنفيذ محطات الغاز المُسال وضخه خلال شبكات توزيع الغاز.

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