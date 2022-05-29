الشركسي: حكومة الدبيبة سهلت وصول المليشيات لمصادر المال داخل المؤسسات

قال عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي إن العاصمة الليبية تعاني من قبضة المليشيات ليس فقط على المدينة، ولكن على المؤسسات الرسمية فيها.

وأضاف الشركسي في تصريحات صحفية أن هذه السيطرة تأتي في ظل هشاشة وضعف حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” التي سهلّت وصولهم لمصادر المال داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن المليشيات تحولت” لمافيا منظمة لصيقة بالدولة” نتيجة إدراة حكومة الدبيبة، والتحالف الوثيق مع “حاكم “المصرف المركزي”.

واستبعد الشركسي إمكانية نقل العاصمة لمدينة سرت وسط البلاد، معتبر الأمر ليس بالسهل لكنه غير مستحيل.

ولفت إلى أن البرلمان لا يمكنه نقل العاصمة خاصة أن الحكم في ليبيا يخضع لنظرية “الأمر الواقع” نتيجة الفوضى السياسية في ليبيا.