ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواشي في إجدابيا

العنوان- إجدابيا

تمكنت عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المواشي بالمدينة.

وأشارت وحدة الإعلام بالمديرية في بيان لها، اليوم الأحد، إلى ورود بلاغ إلى قسم التحريات العامة بالمديرية ضد مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية قاموا بسرقة عدد من المواشي من أحد المواقع المخصصة لها في مدينة أجدابيا.

وأضافت أنه جرى فتح محضر تحرٍ وجمع المعلومات حول الواقعة لمعرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بتلك الجريمة التي نتج عنها ضبطهم بعد إعداد كمين محكم ونقلهم إلى القسم للتحقيق معهم، مشيرة إلى أن أحد أفراد العصابة من ذوي السوابق الإجرامية، وعند مداهمة المكان المتواجد فيه وجد بحوزته مصنع للخمور.

لافتة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.