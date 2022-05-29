الشيباني: المؤتمر الوطني العام الذي يسمى حاليًا مجلس الدولة متشبت بالسلطة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن المؤتمر الوطني العام سنّ سنة غير حميدة وهي التشبت بالسلطة وعدم التسليم لمجلس النواب المنتخب من الشعب في العام 2014، وافتعل الحروب والمناورات لتبرير موقفه والاستمرار في السلطة مع استثناء مجموعة استقالت احترامًا لإرادة الشعب.

الشيباني لقت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أنه عمل بهذه السنة بعد ذلك جميع المؤسسات السياسية والتنفيذية جماعات وافراد.

ونوّه إلى أن المؤتمر الوطني العام الذي يسمى حاليًا مجلس الدولة عليه وزر هذه السنة ووزر من عمل بها إلى حين استعادة الدولة والوصول إلى التداول السلمي للسلطة، اما الدماء والدمار الناجم عن هذا التشبت فلله الحكم من قبل ومن بعد. بحسب قوله.

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