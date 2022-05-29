عون يهاجم صنع الله ويتهمه بالاستقواء بالأجنبي

اتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمخالفة القوانين المنظمة لقطاع النفط والاستقواء بالأجنبي عبر تقديم شكاوى ضد مواطنين ليبيين للجنة العقوبات الدولية.

وانتقد عون في لقاء مع 218 نيوز تعامل صنع الله مع شركات نفطية عالمية مدانة بأحكام قضائية في عدد من الدول والتأخر في تحويل إيرادات وإتاوات نفطية تقدر بـ 11 مليار مترتبة على التزامات قائمة على الشركات الأجنبية بالإضافة إلى إقصاء جُل الكفاءات والكوادر الليبية من إدارة قطاع النفط متهماً الدوائر والدول الغربية بإدارة الأزمة في ليبيا دون السعي لحلها.

وشكك عون في حيادية اللجنة التي شكلتها المؤسسة الوطنية للنفط للتحقيق في المعلومات المتداولة عن الوقود الملوث متسائلاً عن أسباب عضوية مدير إدارة التزويدات النفطية في اللجنة رغم أنه محل للتحقيق، مشيراً إلى أنه لم يطلع على نتائج عمل اللجنة.

وجدد عون تأكيده على أن ليبيا لا تستطيع تلبية الطلب على الطاقة في السوق الدولية والناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لافتاً إلى أن المشاريع التطويرية لحقول الغاز في البحر المتوسط تحتاج لثلاث سنوات للدخول إلى العمل، وهي بالكاد ستغطي احتياجات السوق المحلي.

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