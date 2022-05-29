رئيس الحكومة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية وتطوير المنظومات التقنية مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية عميد رمضان الثمن، سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع تناول كذلك مناقشة عدد من الملفات؛ منها تحديث قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة.

وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة التقى عقب الاجتماع بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة، المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات، ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

وطمأن رئيس الحكومة موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن تتم عن طريق الإدارة المحلية. (وال)

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