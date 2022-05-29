المسلاتي: لا يحق لرئيس الإتصالات المطالبة بأرباح الشركات التابعة له

أكد وكيل ديوان المحاسبة طرابلس علاء المسلاتي، أنه لا أحقية لرئيس شركة الإتصالات محمد بن عياد بالمطالبة بأرباح شركات الإتصالات، دون اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة.

ويذكر أن بن عياد قد طالب شركتي ليبيانا والمدار بتحويل مئات الملايين من الدينارات لحسابات الإتصالات الدولية القابضة من أرباحهما دون أن يتبين الاعتماد النهائي لميزانيات وقوائم الشركة ودون مراعاة لأبسط قواعد توزيع الأرباح، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لرئيس الشركة القابضة للإتصالات بأن يتدخل في مهام وشؤون شركة أخرى لها شخصية إعتبارية منفصلة الذمة المالية المستقلة حتى ولو كانت ملكية تلك الشركة للقابضة .