الدبيبة يبحث مع مصلحة الأحوال المدنية “ملف الجنسية”

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد ، اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن، وذلك لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

وأوضح حساب حكومة الوحدة على فيسبوك، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع “مناقشة عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات ، وملف الجنسية ، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة”.

وتابع البيان، أن الدبيبة التقى بعد ذلك بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

وأوضح البيان، أن الدبيبة طمأن موظفي المصلحة بآن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية ، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن تتم عن طريق الإدارة المحلية .