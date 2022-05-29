حكومة باشاغا ترد على مساعد الأمين العام للشؤون السياسية

نفت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية التي يرأسها فتحي بشاغا دخوله إلى العاصمة مصحوبا بقوات مسلحة مؤكدة أنه كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية.

وأضافت خارجية باشاغا أنه كان من الواجب على البعثة الأممية تحري الدقة ونقل المعلومات دون زيادة أو نقصان، وأن موقفها من الحكومة سواء كان سلبياً أو إيجابيا لا يمنعها من سرد الحقيقية كما هي.

وقالت الوزارة في بيان لها تعليقا على إحاطة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية “روزماري ديكارلوا” بجلسة مجلس الأمن، إن المعلومات التي ذكرتها غير صحيحة، متحدية أي شخص أو كيان يدعي دخوله العاصمة بطريقة مسلحة.