إسماعيل: تحركات الأرتال المسلحة ترجمة صادقة لحالة التوتر السياسي السائدة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل الشريف إن قرار حرب جديدة في ليبيا لم يعد خيارًا يملكه الليبيون، لكن التوازنات على الأرض تجعل اتخاذ مثل هذه القرارات في يد تركيا غربًا وروسيا شرقًا عبر حلفاء كل دولة طبعًا.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري علق على تحركات الأرتال المسلحة على الأرض في الغرب الليبي، أوضح أنها لا تهدف لإشعال حرب بقدر ما تهدف إلى إرسال رسائل سياسية بين الأطراف وهي ترجمة صادقة لحالة التوتر السياسي السائدة في البلاد حاليا بسبب التناحر والانقسام.

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