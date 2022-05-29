الدبيبة يتعهد لعميدي طبرق والقبة بمعالجة ملفات المنطقة الشرقية

تابع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة -مساء الأحد- بديوان مجلس الوزراء في طرابلس مع عميد بلدية طبرق فرج أبو الخطابية وعميد بلدية القبة موسى بوضاوية، إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

وبحضور نائب رئيس الحكومة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني ووزارء الحكم المحلي والدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، أصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من البلديات، فيما أكد عمداء البلديات الواقعة بالمنطقة الشرقية دعمهم لحكومة الوحدة في إجراءاتها وخطواتها لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.

وطرح أبو الخطابية وأبوضاوية أمام رئيس الحكومة والوزراء أبرز الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية، كما أعقب الاجتماع حضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح، للتفاهم على زيارات فنية لعدد من المسارح بمدينتي طبرق وشحات لتنفيذ روزنامة صيفية تحتوي عددا من البرامج الفنية والثقافية.

يشار إلى أن هذه الزيارة واجتماع الدبيبة بعميدين من أبرز البلديات شرق البلاد هي الأولى من نوعها في ظل الخلاف الذي تشهده الساحة السياسية بين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا المكلف من قبل البرلمان ورئيس حكومة الوحدة الذي يرفض تسليم السلطات ويتشبث بمواصلة عمل حكومته داخل العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية