ضمنها أبوسليم.. العبدلي: لن يتم طرح الأحمال في البلديات المتعاونة مع شركة الكهرباء | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أنه لن يتم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال.

وبحسب بيان الشركة العامة للكهرباء، عقد العبدلي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي. حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية.

وأهاب العبدلي بكافة البلديات أن تحذو حذو بلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.

وأوضح البيان أن اجتماع العبدلي وعميد بلدية أبوسليم يأتي بناء على الاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الحكم المحلي.. لافتا أنه وحسب الاتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط.

وأكد العبدلي خلال الاجتماع على عدم طرح أحمال للبلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة.. وأهابت إدارة الشركة العامة للكهرباء بكافة البلديات “للحذو ببلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل هذا الهدر في الطاقة المكلفة”.

من جانبها قالت بلدية أبوسليم أنها ستعقد غدا الاثنين اجتماعا موسعا بديوان البلدية برئاسة العميد عبدالرحمن الحامدي.. مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية والضبطية.. وذلك من أجل وضع خطة عمل لضبط المخالفين والتقليل من الهدر للطاقة المكلفة.

وشهدت مدينتي طرابلس وبنغازي الأربعاء الماضي انقطاعات للتيار الكهربائي.. في أحياء متفرقة من المدينتين وبعض الضواحي.

حيث تراوحت ساعات طرح الأحمال بين الثلاث والخمس ساعات في أزمنة متفاوتة.. ما يوحي بتوزيع طرح الأحمال المعمول به طيلة السنوات الماضية.