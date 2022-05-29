العامة للكهرباء تؤكد عزمها عدم طرح الأحمال في البلديات المتعاونة معها

العنوان-طرابلس

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أنه لن يتم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال.

وقالت الشركة في بيان لها أن العبدلي عقد، اليوم الأحد، اجتماعا مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية، مهيبا بكافة البلديات أن تحذو حذو بلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي بناء على الاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الحكم المحلي، لافتا أنه وحسب الاتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط.

وأكد العبدلي خلال الاجتماع على عدم طرح أحمال للبلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة وأهابت إدارة الشركة العامة للكهرباء بكافة البلديات “للحذو ببلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل هذا الهدر في الطاقة المكلفة”.