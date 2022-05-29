سلاح الجو يستطلع سماء القطرون بعد ظهور عناصر إرهابية

نفذت القوات الجوية بالجيش الوطني عمليات استطلاع في سماء مدينة القطرون -بأقصى الجنوب الليبي- بعد وصول وحدات عسكرية تابعة للواء طارق بن زياد إلى المدينة، لغرض تأمينها، بقوام 500 مركبة عسكرية.

ويأتي هذا التحرك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات “تنظيمات إرهابية” داخل المنطقة- وفق ما نقلته العين الإخبارية عن مصادر ليبية، فضلت عدم ذكر اسمها.

وذكرت المصادر، أن وحدات الجيش النظامية قد باشرت عملياتها العسكرية فور وصولها بتأمين جوي من قبل مقاتلات سلاح الجو، بالتزامن مع مطاردتها لفلول الجماعات المسلحة، فيما أكد شهود عيان، أن تحركات عناصر اللواء طارق جاءت بعد رصد تحركات “مشبوهة” لجماعة مسلحة وقيادات التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأوضح المحلل السياسي أيوب الأوجلي، في حديث للعين أن العملية التي يشنها الجيش ، “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للقضاء على أي تواجد للإرهابيين في الصحراء الليبية”.

وأضاف الأوجلي أن الحدود مترامية الأطراف تعقد مهمة الجيش ، مع أن القوات وجهت بالفعل ضربات حاسمة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة خلال السنوات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم “داعش” قد نشر في شهر رمضان صوراً لعناصره في الصحراء، كما حاول التسلل إلى بلدة غدوة القريبة من مدينة سبها وتصدى له منتسبو الجيش، في عملية أسفرت عن جرح عنصرين من داعش ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهما، بالمقابل أعلن التنظيم في أبريل الماضي، مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة، استهدف معسكرا لكتيبة طارق بن زياد قريباً من بلدة أم الأرانب جنوبي شرق سبها ما أدى إلى جرح ثلاثة جنود من الجيش الوطني وخسائر مادية.

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