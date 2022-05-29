النائب العام يُتابع مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة غريان ومدير أمن جادو ضرورة إيفاء أعضاء هيئة الشرطة بواجبهم الوظيفي وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة غريان ومدير أمن جادو وعدد من القادة العاملين في مديرية أمن غريان وإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

هذا وتم التأكيد على أهمية التكامل بين مكونات هيئة الشرطة، وضرورة تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة في أوقات تتلاءم مع الغرض منها.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء قسم التفتيش على الجهات الضبطية،

وترشيدها بمكتب النائب العام والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان، وعدد من أعضاء النيابة المكلفين بالتفتيش القضائي في دوائر المحاكم الابتدائية جادو – غريان- نالوت – الزنتان – مناقشة البدء في إجراء التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي وعلى الأخص الملاحظات المتعلقة بتدني نسبة إنجاز إجراءات الاستدلال وتنفيذ أوامر النيابة العامة.

وشدد النائب العام على ضرورة إيفاء أعضاء هيئة الشرطة بواجبهم الوظيفي وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق – بوصفها مرتكز إجراءات التحقيق – بالدقة والسرعة المطلوبة من خلال خطة تنفيذ المهام المسندة إلى الغرفة الأمنية المشتركة في دوائر اختصاص مديريات الأمن الواقعة في دائرة اختصاص محكمة استئناف غريان. (وال)

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