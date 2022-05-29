الصحة في ليبيا.. أكبر قطاع مطوق بالفساد والإهمال

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعيش المواطن الليبي أزمة حقيقة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية من كشوفات لدى الأطباء وتحاليل وإيواء داخل المصحات الطبية وغيرها .

وأصبحت كلفة العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة مرهقة للمواطن، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحابها من دون مراعاة ظروف المرضى وتقديم الخدمة العلاجية، وبالأخص أن أغلب المواطنين من الفئة العاملة والذين يتقاضون رواتب زهيدة .

رؤوس الأموال الجدد

وانتشرت في ليبيا خلال السنوات الماضية العيادات الخاصة وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية. بعضها مملوكة لأشخاص غير متخصصين في المجلات الطبية أو في إدارة المستشفيات. وأنهم من أصحاب رؤوس الأموال الجدد في ليبيا .

ويشتكي الليبيون من ضعف الخدمة الطبية المسداة في ظل النقص الفادح في الكادر الطبي وشبه الطبي. إضافة إلى التعطل المستمر للأجهزة نتيجة غياب الصيانة وتجديد قطع الغيار. ما دفعهم إلى السفر للدول المجاورة وخاصة تونس ومصر والأردن وتركيا. لتلقي العلاج والرعاية الضرورية رغم تكاليفهم المشطة.

الاستطلاع

وفي محاولة للتعرف على الأسباب التي دفعت المواطن للتوجه للمستشفى العام أو الخاص أو السفر للخارج. أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالخصوص .

آراء المشاركين

وقالت “المتوكلة على الله” أمس مشيت إلى العام زدت مرضت ما حصلت حاجة كيف العام كيف الخاص .. كل شي برا التحليل والخاص تموت ما تقدر تلحق على حاجة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسب قولها .

ويري “البحر الأزرق” أنه لابد من تجديد كل الأطقم الطبية في المستشفى العام .. وجلب أطباء من الخارج يديروا عمليات ويعلموا الطلبه اللي يتخرجوا وعدم التدخل بهم هو عام عام .

وذكرت “Âl Âwsêmâ” خاص على أساس خدمات أفضل من العام والواقع أنهم أسوء من بعض، حسب وصفها .

وأوضح “Da Indome Naw Indoman” المستشفي العام هو المكان الذي يفقد فيها الإنسان حياته بعدم اهتمام .. والمستشفى الخاص هو المكان الذي يفقد فيها المريض أمواله بسبب العناية .

وتقول “Mesmari Azo” نمشي للعام .. خدمات ممتازة وبأعلى جوده .