العميد الساعدي: حملة “مُكافحة ظاهرة التسول” لن تتوقف حتى تنتهي الظاهرة بجميع أنواعها

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، انطلاق حملة “مُكافحة ظاهرة التسول” بالمدينة وضواحيها، وذلك بناء على تعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة عميد نوري الساعدي، القاضية بضبط عصابات التسول.

مديرية الأمن، وبحسب إيجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أكدت خروج دوريات أمنية مشتركة من الأقسام التابعة للمديرية قسم النجدة وقسم التمركزات الأمنية ووحدة الشرطة النسائية، والإدارة العامة للدعم المركزي، وجهاز مُكافحة الظواهر السلبية.

كما أشارت إلى أنه تم ضبط العديد من المتسولين والمتسولات ومن عدة أماكن بالمدينة.

ومن جانبه أكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة عميد نوري الساعدي بأن “هذه الحملة لن تتوقف حتى تنتهي ظاهرة التسول بجميع أنواعها، والوصول وضبط ضعاف النفوس الذين يروجون لها ، خصوصا أنهم يساهمون في زرع الفوضى في الأسواق والطرقات العامة علاوة علي أنها تحمل خلفها عدة محاذير أمنية”.