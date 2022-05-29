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الدبيبة يناقش مع عميدي بلديتي طبرق والقبة تفعيل “الإدارة المحلية”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، لقاء مع عميدي بلديتي «طبرق» فرج ابوالخطابية ، و«القبة» موسى مرعي ابوضاوية.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، على فيسبوك، في بيان،  أن الاجتماع شارك فيه  نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، ووزراء كل من الحكم المحلي ، والدولة للإتصال والشؤون السياسية ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء .

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تم تخصيصه لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

وتابع البيان، أنه خلال اللقاء  أبدى عميدا البلديتين دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية  لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.

وتم كذلك خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية ، وأصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات .

وعلى هامش اللقاء حضر وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما ، ورئيس الهيئة العامة للمسرح  والسينما ، لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح  ببلديتي طبرق وشحات لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عدد من البرامج الفنية والثقافية.

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صحيفة الساعة 24

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