السيفاو يشكل لجنة لمتابعة الأوضاع المالية للكوادر الوظيفية

أصدر وزير التعليم التقني والفني، يخلف السيفاو، قراراً بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني.

وتتولى اللجنة التي ترأسها وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير الفرجاني أحمد، متابعة اللجنتين المشكلتين بالقرارين (802 – 2021، 191 – 2022)، بشأن صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس.

كما منح القرار اللجنة صلاحية مراجعة الاجراءات المالية مع اللجنتين ، و للوكيل “رئيس اللجنة” أن يطلب التقارير اللازمة لعملها ومخاطبة الإدارات واللجان المختصة بوزارة المالية.

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