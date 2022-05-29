طبرق تستضيف المؤتمر الفلسفي الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستضيف مدينة طبرق اليوم الأحد بفندق دار السلام المؤتمر الفلسفي الدولي بعنوان “المشهد الثقافي العربي” ورعاية كلية الآداب بجامعة طبرق. بمشاركة دول السعودية ومصر والمغرب والسودان.

وقال مراسل الوكالة أن أهداف المؤتمر الذي سيكون في وعاء زمني من 29 إلى 31 مايو الجاري في قراءة الواقع وتحليله بمنهجية علمية. وتقديم رؤى جديدة مكتملة للوقوف على أسباب الهوة بين الواقع والطموح.

كما يسعى المؤتمر للعمل على رفع مستوى المعارف والاتجاهات . وتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية القائم على أسس علمية في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وتنمية قيم وقدرات الهوية العربية وتعزيزها.

وأضاف مراسل الوكالة أنه سيتخلل المؤتمر العديد من المحاور التي ستناقش مسارات المشهد الفلسفي وطموحات الشعب العربي. وفي الاقتصاد العربي والوعي الفكري والبعد السيكولوجي وأثر الموروث الثقافي تطور العلوم التطبيقية. والرؤية المستقبلية من خلال منهجية الاستقراء التاريخي.