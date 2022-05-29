القطراني يبحث أوضاع بلدية أوجلة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني صباح الخميس بمكتبه في مدينة بنغازي، بأحمد بترون عميد بلدية اوجلة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع البلدية وسير الخدمات داخلها وكيفية تذليل الصعاب التي تواجهها وسبل حلها. كما تم النقاش حول المشاريع المتوقفة لوضعها ضمن خطة الأعمار واستكمالها.

وبدوره أكد القطراني لعميد البلدية على ضرورة التواصل المباشر مع وزارة الحكم المحلي للتشاور معها لتقدم كافة التسهيلات الممكنة التي ستساهم في سير عمل البلدية. وأضاف بأن بلدية اوجلة من البلديات ذات الأهمية لعدة عوامل ويأتي في أولها عامل الموقع الاستراتيجي المهم.

وفي ختام اللقاء أثنى عميد بلدية اوجلة على دور القطراني في دعمه للبلديات وتذليله للصعاب أمامها لتقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن الكريم