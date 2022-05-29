مجلس الأمن يمنح إذن السفر لعائلة (القذافي) لمدة ستة أشهر

طرابلس 29 مايو 2022 (وال) – قرر مجلس الأمن الدولي منح إذن سفر إنساني لمدة 6 أشهر، لزوجة معمر القذافي صفية فركاش وابنيه محمد وعائشة.

وأوضح بيان نُشِر على موقع الأمم المتحدة، أن إذن السفر يبدأ في الأول من يونيو وينتهي في الثلاثين من نوفمبر من العام الجاري.

ونوه مجلس الأمن الدولي بأنه بموجب هذا القرار؛ فإنه يحق لصفية فركاش ونجلي القذافي القيام برحلات غير محدودة لأغراض إنسانية على أن تخطر الدول التي يزورونها مجلس الأمن بوصولهم لأراضيها خلال ثمان وأربعين ساعة.

يُذكر أن تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية يكون مشروطًا “بتقديم الأشخاص المعفيين معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة

ويُلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون الساعات الـ24 لوصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقّعة لإقامتهم.

ويجوز لمجلس الأمن تعليق الإعفاء من حظر السفر، أو إعادة العمل به، في حالة عدم استيفاء الشروط المحدّدة.

وكان مجلس الأمن قد رفع قيود السفر عن صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي لمدة 6 أشهر في ديسمبر الماضي. (وال)

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