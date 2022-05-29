قبائل التبو: نؤكد دعمنا التام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حقها ببسط سيطرتها على كل شبر من تراب الدولة

أصدر كل من المجلس الأعلى لقبائل التبو السياسي ومجلس شيوخ التبو الاجتماعي، اليوم الأحد، بياناً، بشأن الأحداث الأخيرة في الجنوب.

المجلسان، وفي بيان لهما تابعته قناتنا، أكدا إنهما “الأجسام الممثلة لقبائل التبو وأن مواقف قبائل التبو التي هي امتداد لإرث أجدادهم المشرفة عبر التاريخ الداعمة لوحدة ليبيا وأمنها وصون ثرواتها ونسيجها الاجتماعي إنما يعبر عنها هذين المجلسين، وأن كل من يتحدث خارج هذين الجسمين باسم قبائل التبو لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر إلا عن وجهة نظره الخاصة”.

كما أكدا إن “قبائل التبو كانت ولا زالت داعم للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحقها في بسط سيطرتها على كل شبر من تراب الدولة الليبية ، وأن هذا الدعم ينبع من ادراك أبناء قبائل التبو العميق من وطنية هذه المؤسسات وابتعادها عن الصراعات القبلية والجهوية أو الفنوية الضيقة، بل هي مؤسسات مكونة من جميع أبناء ليبيا باختلاف انتمائاتهم الاجتماعية والعرقية والمناطقية”.

كما أكدا أيضاً على “رفضهما القاطع لأي محاولات تستخدم من البعض لجر أبناء القبيلة كمشاريع لخدمة أغراض سياسية ضيقة من شأنها بث الفوضى والفتنة بين الليبيين في الوقت الذي أرهقت فيه الدولة الليبية خلال عشر سنوات مضت من التصارع والاقتتال والاحتراب”.

كما أكدا أن “قبائل التبو دعمها القوي للمصالحة الاجتماعية والهوية الوطنية وقيام دولة القانون القانمة على مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون”.