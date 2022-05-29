“المبروك”: على المراقبين الماليين المنتهية فترة إيفادهم العودة إلى أعمالهم الأصلية

شدد وزير المالية بحكومة الوحدة المؤقتة خالد المبروك على المراقبين المالييين ومساعديهم في الخارج ممن انتهت مدة إيفادهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى ممارسة أعمالهم في جهات عملهم الأصلية في الداخل.

وحذر المبروك في تعميم تم نشره عبر صفحة وزارة المالية بموقع “فيسبوك” المخالفين من أن يطبق في شأنهم نص المادة (147) من قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.

وطالب وزير المالية في التعميم من كل الإدارات الفنية بالوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المالية، وذلك بشأن التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة الخارجية والتعاون الدولي لوضع ما جاء في التعميم موضع التنفيذ الفوري وإعداد الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيقها اتجاه المخالفين.