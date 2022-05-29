رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي في طرابلس عمداء بلديتي طبرق والقبة

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس؛ عمداء بلديتي طبرق فرج أبو الخطابية والقبة موسى ابوضاوية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، ووزراء الحكم المحلي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ اللقاء خُصص لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، حيت أبدى عمداء بلديتي طبرق والقبة دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات.

كما تم خلال اللقاء متابعة الصعوبات التي تُواجه بلديات المنطقة الشرقية، وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات.

وأشار المكتب إلى أنه على هامش اللقاء حضر وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والسينما ، لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات، لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عدد من البرامج الفنية والثقافية. (وال)

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