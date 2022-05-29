العثور على ملعقة تعود لجندي ألماني في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر عثمان الهنيد إنه تم العثور على ملعقة تعود لأحد الجنود الفيلق الإفريقي الذي دخل بيه رومل إلى طبرق .

وأوضح الهنيد في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن الملعقة عليها علامة الصليب المعكوف رمز ألماني قديم. وسجل تاريخ 1941 على الملعقة .. حيث استلمته الجمعية اليوم من أحد المواطنين كان قد عثر عليه في ضواحي طبرق.

وأفاد أن هذا الأمر يؤكد بأن طبرق متحف مفتوح وكانت مسرح لعمليات أكبر الحروب بين قوات المحور والقوات البريطانية .. وسوف تسعى الجمعية لإقامة معرض بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية ويعرض فيه كل هذه المخلفات من الحرب العالمية الثانية.

وفي ذات السياق، استلمت الجمعية عملة قديمة من مواطنة عثرت عليها في حي امريرة شمال المدينة . كما استلمت الجمعية من أحد المواطنين براد قديم مصنوع من مادة الألمونيوم.

وأشار إلى أنه يوجد تعاون كبير من المواطنين في تسليم الجمعية مقتنيات من الحرب العالمية الثانية.