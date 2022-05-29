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مراقب التعليم بنغازي: سنطالب وزارة التعليم بتلبية مطالب الطلبة بخصوص الأسئلة الاسترشادية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أثني مراقب التربية والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن، على جهود الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في خدمة المواطنين والقطاعات العامة، مشيدا بالدورة التدريبية التي أقامتها شركة الاتصال مع المعلمين.

وبيّن مراقب التعليم، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن الدورة التي شارك فيها عدد من النخب الدولية ستعود بالنفع على الطلاب والمعلمين على حد سوأ.

وحول مطالبة بعض الطلبة  بالأسئلة الاسترشادية،  قال مراقب التعليم إن “منظومة التعليم لازالت مركزية”، مؤكداً أنهم “سيطالبون الوزارة بتلبية مطالب الطلبة وتوفير ما يمكن لحل هذه الإشكالية، استعداداً  للامتحانات النهائية”.        

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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