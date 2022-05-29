الزبيدي: لا يوجد إشكال قانوني يمنع نقل العاصمة إلى سرت

قال أستاذ القانون محمد الزبيدي، إن الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب يمكنها ممارسة عملها من سرت وإعلانها العاصمة، إذ لا يوجد أي إشكال قانوني يحول دون ذلك.

وأضاف الزبيدي في تصريحات صحفية أن العواصم تحدد في نصوص الدساتير، والإعلان الدستوري الحالي لا يحدد عاصمة الدولة.

وأوضح أستاذ القانون أن العائق أمام نقل العاصمة إلى سرت أن ذلك لن يكون ذا جدوى كبيرة في ظل وجود المؤسسات المالية ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

وأشار الزبيدي إلى أن المسألة الثانية تتمثل في الاعتراف الدولي بالحكومة، إذ تصر العديد من الدول على الإبقاء على حكومة الدبيبة في الحكم الأمر الذي يصعب مهمة الحكومة الجديدة.