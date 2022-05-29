ليبيا الان

شركة الواحة تعتزم تفعيل آبار نفطية مقفلة لرفع الطاقة الإنتاجية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الواحة النفطية عن الشروع في تنفيذ برنامج لتفعيل عدد من الآبار المقفلة بحقول الشركة المختلفة من أجل المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية.

وأوضحت الشركة في منشور أن البرنامج الذي سينفذ بالشراكة مع شركة هاليبورتن للخدمات النفطية يتضمن تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة وتحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار، ثم إصدار التوصيات وبرامج الصيانة اللازمة لتنفيذها.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى ، تفعيل عدد عشرة آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة ومن المتوقع تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يومياً

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك