شركة الواحة تعتزم تفعيل آبار نفطية مقفلة لرفع الطاقة الإنتاجية

أعلنت شركة الواحة النفطية عن الشروع في تنفيذ برنامج لتفعيل عدد من الآبار المقفلة بحقول الشركة المختلفة من أجل المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية.

وأوضحت الشركة في منشور أن البرنامج الذي سينفذ بالشراكة مع شركة هاليبورتن للخدمات النفطية يتضمن تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة وتحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار، ثم إصدار التوصيات وبرامج الصيانة اللازمة لتنفيذها.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى ، تفعيل عدد عشرة آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة ومن المتوقع تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يومياً

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