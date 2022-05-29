نائب رئيس الوزراء يلتقي عددًا من مسؤولي مصلحة السجل المدني

بنغازي 29 مايو 2022 (وال)- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني الأحد، عددًا من مسؤولي مصلحة السجل المدني؛ وهم مدير فرع بنغازي، ومدير فرع درنة، ومدير فرع المرج، ومدير فرع الجبل الأخضر.

حيث ناقش اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية، بإعتباره يتعلق بالأمن القومي للبلاد، وأشار السيد النائب خلال اللقاء إلى أهمية التماسك داخل السجل المدني، من حيث الإجراءات والتدقيق في المستندات.

وشدد السيد علي فرج القطراني على أنها يجب أن تكون تحت الرقابة محافظةً على أمن البلاد، ولكي لا يكون هناك أي اختراق، مؤكدًا على أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة في مقدمتها مسؤولي مصلحة الأحوال المدنية. (وال) ح س/ ر ت

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