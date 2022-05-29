اللواء سحبان: نفذنا عملية عسكرية نوعية مفاجئة استهدفنا خلالها عدد من الدواعش

أكد آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، اليوم الإثنين، تنفيذ القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية مفاجئة اطلق عليها “عملية اليوم الواحد” استهدف خلالها عدد من منتسبي الجماعات الإرهابية بتنظيم داعش الإرهابي.

اللواء سحبان، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن الدوريات الاستطلاعية بكافة فصائلها البرية والجوية الصحراوية مستمرة في عملها بكامل المنطقة.

وأكد أيضاً أن عدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغثة وتشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب.

وأوضح اللواء سحبان أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول الاستفادة من المنطقة الجنوبية التي يعول على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر، منوها بأن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي، مؤكداً “استطاعت القوات المسلحة ارباك هذه المجموعات المتطرفة وتوجيه ضربات قوية”.

وأشار إلى أن تنظيم داعش حاول نقل نشاط تواجده ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر.