تونس تتعهد بحل المشكلات التي تواجه الليبيين بالمعبر الحدودي

تعهد سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بحل جميع المشكلات التي تواجه الليبيين أثناء عبورهم الحدود التونسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجاة مسعود شائف، بمقر وزارة الخارجية في طرابلس.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول المسائل ذات الاهتمام القنصلي، وإمكانية حل وتذليل كافة المختنقات والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين أثناء عبورهم الحدود التونسية مثل موضوع تشابه الأسماء ومشاكل التأخير وانتظارهم لفترات طويلة في المعبر الحدودي.

ونقل البيان عن السفير استعداده الكامل لحل المشاكل وتذليل الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات لهم، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين.