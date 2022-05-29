لواء طارق بن زياد: نطارد العناصر الإرهابية بالقطرون ونؤمن المدنيين

شن لواء طارق بن زياد المُعزّز، عمليات واسعة في مناطق الجنوب، بالتحديد في منطقة القطرون.

ووفقا لشعبة الإعلام الحربي، فإن لواء طارق بن زياد، أكد رصد قيادات وعناصر إرهابية خطيرة من قبل الاستطلاع، موضحًا أن قواته الآن داخل القطرون لحماية المنطقة وتأمينها.

ولفتت الشعبة، إلى أن قوات المهام تطارد الآن عناصر التنظيم الإرهابي، التي من بينها قيادات إرهابية أجنبية مطلوبة.

وأوضح لواء طارق بن زياد، أن قوات المشاركة في العملية مدعومة من الطيران الحربي، و300 جندي مدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، ومن النخبه التي شاركت في عمليات سابقة ضد الإرهاب في عدة مناطق.

وشدد على أن عملياته مستمرة، لأن الهدف القضاء على الخلايا الإرهابيه التي تتخذ من بعض مناطق الجنوب مواقعا لها، بالإضافة إلى تأمين المناطق وحماية المدنيين.