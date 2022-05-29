تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

أعلنت شركة الواحة للنفط، الأحد، بدء تنفيذ برنامج تفعيل عدد من الآبار المقفلة وإعادة وضعها على الإنتاج، وتشمل المرحلة الأولى 10 آبار مقفلة لأسباب فنية مختلفة، متوقعة تحقيق إنتاج مضاف بعد صيانتها يصل إلى 3500 برميل يوميًا.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن البرنامج يتضمن إجراء الصيانة اللازمة لمعالجة المشاكل الميكانيكية والمكمنية الفنية والتي تحول دون استمرار إنتاج تلك الآبار، من أجل المحافظة على مستويات الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من مختلف المكامن النفطية.

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وأشارت إلى عقد اجتماع فني خلال اليومين الماضيين بين مختصي إدارة هندسة المكامن والإنتاج ومختصي شركة هاليبورتن للخدمات النفطية، حيث جرى الشروع في تنفيذ برنامج تفعيل عدد من تلك الآبار المقفلة، من خلال تشكيل فريق عمل فني مشترك من مختصي الشركتين لدراسة و تحليل أسباب الإقفال وتحديد الطرق المثلى والتقنيات المطلوبة لتفعيل تلك الآبار، ثم إصدار التوصيات وبرامج الصيانة اللازمة وتنفيذها بالتعاون بين مختصي الشركتين.