سرقة أسلاك كهربائية مسافة 3400 متر بمناطق مختلفة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بسرقة أسلاك كهربائية تقدر بـ3400 متر بمناطق مختلفة على مسارات نقل التيار الكهربائي غرب وشرق البلاد.

وأوضحت الشركة في منشور أن السرقات طالت خط المختار ، بدائرة توزيع غرب البيضاء بإدارة توزيع الجبل الأخضر حيث سرق نحو 2200 متر من أسلاك الضغط العالي وكذلك سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 600 متر على خط خلة فارس يتغذى من محطة الدواجن رقم 2.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 600 متر على خط غبين من محطة 66 الصوف بدائرة توزيع بني وليد مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الأحياء السكنية

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