منظمة إغاثية تطالب البحرية الليبية بتوفير مكان آمن لإنزال مهاجرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حثت منظمة “إس أو إس” البحر المتوسط”، البحرية الليبية على توفير مكان آمن لإنزال مهاجرين أنقذتهم.

وقالت المنظمة، إنها أطلقت نداء للسلطات البحرية الليبية لتوفير ميناء لإنزال 296 مهاجرًا تم إنقاذهم من قبل سفينتنا الإنسانية “أوشن فايكينج”. قبالة سواحل ليبيا ومالطا، وبحاجة إلى الرعاية، موضحة أنه “منذ 19 مايو نفذت سفينة الإنقاذ التي تم استئجارها بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر. والهلال الأحمر 4 عمليات إنقاذ قبالة السواحل الليبية والمالطية”.

وأوضحت “إس أو إس”، أن السفينة تحمل 49 مهاجرًا قاصرًا أحدهم رضيع يبلغ عمره 3 أشهر فقط، و6 نساء حوامل. مردفة “وجهنا 8 طلبات لتخصيص مكان إنزال آمن للناجين، وتم تقديمهم للسلطات البحرية المختصة في ليبيا ومالطا و إيطاليا”.

ولفت المسؤول الطبي على ظهر السفينة، إلى أن بعض الناجين عليهم علامات عنف تعرضوا لها، خلال إقامتهم في ليبيا. وأصيب آخرون خلال عملية الإبحار، فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة تتطلب علاجًا طبيًا.

وأشارت المنظمة، إلى أنه، رغم الطلبات، لم يتم العثور على حل لـ “296” من النساء والرجال والأطفال الموجودين حاليًا. على متن السفينة التي لا يمكن أن تكون سوى ملجأ مؤقتًا.