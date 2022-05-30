القوات المسلحة تدمّر عددًا من الآليات المسلحة التابعة لداعش وتأسر قيادي بالتنظيم الإرهابي في عملية القطرون

أكد مصدر عسكري، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة انتقلت إلى جنوب ليبيا وتحديداً منطقة القطرون وذلك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات بتنظيم داعش الإرهابي.

المصدر العسكري، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن مقاتلات السلاح الجوي شاركت في هذه العمليات العسكرية من خلال عمليات التمشيط الواسعة لكامل منطقة القطرون ومحيطها ، بالإضافة إلى تغطيتها وحدات المُشاة التي دخلت إلى منطقة القطرون .

وأكد بأن الوحدات العسكرية باشرت عملياتها العسكرية داخل القطرون فور وصولها وقامت بمطاردة فلول تنظيم داعش، حيث بدأت في تأمين المنطقة من خلال انتشارها وتمركزها في مداخل ومخارج المنطقة.

وأوضح بأن العمليات العسكرية استمرت لساعات ضد عناصر وقيادات تنظيم داعش الإرهابي والتي اتخذت من المنطقة موقعاً لها حتى انتهت بالقضاء عليها بعد اشتباكات عنيفة دارت في المنطقة .

وكشف بأن القوات المُسلحة تمكنت من تكبيد الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأخرها تدمير عدد 6 عربات والقضاء على كل من كان فيها من الإرهابيين، مشيراً إلى قيام وحدات القوات المُسلحة بأسر الإرهابي ناصر الطشاني المكنى بـ “أبو معاذ الطشاني” بعد تعرضه لإصابة بليغة أثناء الاشتباكات.

وأوضح المصدر، بأن الإرهابي ناصر الطشاني هو أحد أهم عناصر التنظيم الإرهابي، وشارك في قتال الجيش بمعارك تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.