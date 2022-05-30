«أبو توتة»: «ليبيا راحت في التيه وما زالت»

عبر رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، عن حزنه بسبب الوضع الذي وصلت إليه ليبيا، مؤكدا إنها ذهب في «التيه وما زالت».

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:« سمعت رجلاً يقول: ليبيا تبحث عن ذاتها منذ عشر سنوات، فقلت له راحت في التيه وما زالت».

وكان أبو توتة، قد أعرب عن حزنه، في وقت سابق، بعد أن أصبحت الغالبية العظمى من الشعب الليبي في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وقال أبوتوتة، عبر حسابه على “فيسبوك” وقتها:” ما يحزنني اليوم حقا أن نسبة عالية من الليبيين صاروا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضاف أبوتوتة:” أن السبب الرئيسي في ذلك عائد إلى انعدام القدرة الشرائية لديهم لانخفاض المرتبات من ناحية والتأخر في صرفها”.